Advertisements
Advertisements
Advertisements

koralive جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool goal vs S

الخميس 02/يناير/2020 - 08:29 م
Advertisements
ليفربول ضد شيفيلد يونايتد
ليفربول ضد شيفيلد يونايتد
Advertisements
koralive جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool goal vs s

ننشر لكافة متابعينا القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد القادمةـ،حيث تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق منافسات الأسبوع الواحد والعشرين من الدوري الإنجليزي، والذي سينطلق غدا الأربعاء 1 يناير 2020، وسنشهد 9 مباريات على مدار اليوم، والمباراة الوحيدة المتبقية ستكون بين ليفربول وشيفيلد يونايتد يوم الخميس 2 يناير في ختام منافسات هذا الأسبوع.

يترقب الكثيرون البحث عن مباراة اليوم،حيث نرصد لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد القادمة اليوم في الدوري الإنجليزي من خلال هذا التقر الرياضي.



نقدم لكم باقة من ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد اليوم الخميس 212020 والتي تنطلق في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز،والتي يتنظرها أعوان صلاح وكافة عشاقي الكرة في كل مكان.

برصيد 55 نقطة يدخل ليفربول مباراة اليوم ضد شيفلد في الجولة الحادية عشر من مباريات الدورى الانجليزى انا شيفيلد يونايتد فهو فى المركز الثامن برصيد 29 نقطة فقط.

موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد
سيلعب ليفربول في الأسبوع الواحد والعشرين من منافسات البريميرليج ضد فريق شيفيلد يونايتد على الملعب العريق “أنفيلد”، وستكون المباراة يوم الخميس القادم والموافق الثاني من شهر يناير من العام الجديد 2020، وعن توقيت المباراة فستكون في العاشرة مساءا بتوقيت مصر، والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول القادمة ضد شيفيلد يونايتد
يتسائل محبي وعشاق النادي الإنجليزي العريق ليفربول بطل أوروبا والعالم عن طريقة مشاهدة مباريات ليفربول، فهناك حلان، الأول هو عبر قناة بي ان سبورت 2 اتش دي ولكنها مشفرة وتحتاج لاشتراك رياضي في باقة قنوات بي ان سبورت، والحل الآخر والأفضل هو المباراة عبر القنوات الرياضية المفتوحة والتي تنقل المباراة مباشرة ولكن تكون بتعليق أجنبي، وإليكم تردد هذه القنوات لمتابعة المباراة بدون تشفير:

قناة sky sport 1 germany، على قمر Astra 1B-1H+2c، واتجاهه 19.2 شرقا، والتردد 12031 أفقي، معدل الترميز 27500، التصحيح 34.
قناة Digi sport 1 HD hungry على القمر thor 23 باتجاه 0.8 غربا، وترددها 11823 أفقي، ومعامل الترميز 30000، ومعدل التصحيح 34.
قناة Supersport HD 2 alb على القمر الصناعي Eutelsat w2 واتجاهه 16 شرقا، والتردد 10845 أفقي، ترميز 30000، تصحيح 34.
قناة Viasat Jalkapallo Finlande HD وهي على القمر Thor 23، ترددها 12399 أفقي، معامل ترميز 30000، معامل تصحيح 34.
قناة Viasat sport premium، وهي على القمر الصناعي Astra 1A باتجاه 5 شرقا، والتردد 11977 أفقي، معامل الترميز 27500، والتصحيح 56.

koralive جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool goal vs s
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد ليفربول ضد شيفيلد يونايتد قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ومونتيري القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد مونتيري الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

أرتيتا يقلب الطاولة على برشلونة.. أرسنال يقترب من خطف نجم البارسا

منذ ساعة و نصف

بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك الان مباشر| شاهد مباراة الزمالك اليوم بث مباشر بدون تقطيع| zamalek channel

منذ أقل من ساعتين

مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا على طريقة إنزاجي ضد برشلونة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. نبأ سار لجماهير برشلونة بشأن نجم الفريق المصاب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يوافق على بيع نجم الفريق ويحدد سعر الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك وأسوان الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| هدف الزمالك ON SPORT

منذ ساعتين

اتحاد الكرة يقرر إيقاف محمد فضل

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

يلاكورة مشاهدة مباراة الزمالك واسوان بث مباشر بدون تقطيع في الوري المصري| طرد طارق حامد| رابط ماتش الزمالك on zamalek

منذ نصف ساعة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ حوالي 7 ساعات

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ ربع ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

ريال مدريد يستعد لضم صفقة مزدوجة هي الأغلي في التاريخ

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

كيفية مشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا اليوم مجانًا (قناة مفتوحة).. مشاهدة مباراة تشيلسي ضد استون فيلا بث مباشر

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون اليوم مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون بث مباشرMatchweek

يلاشوت|real madrid vs barcelona live 2019| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث الاسطورة| نتيجة مباراة برشلونة مباشر ON

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم الخميس 26/12/2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

5 مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool yalla

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:06 م

بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

نتيجة مباراة الزمالك وأسوان الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| هدف الزمالك ON SPORT

07:11 م

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

05:16 م

مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا على طريقة إنزاجي ضد برشلونة (فيديو)

08:16 م

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

02:11 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status