koralive جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool goal vs s



ننشر لكافة متابعينا القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد القادمةـ،حيث تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق منافسات الأسبوع الواحد والعشرين من الدوري الإنجليزي، والذي سينطلق غدا الأربعاء 1 يناير 2020، وسنشهد 9 مباريات على مدار اليوم، والمباراة الوحيدة المتبقية ستكون بين ليفربول وشيفيلد يونايتد يوم الخميس 2 يناير في ختام منافسات هذا الأسبوع.



يترقب الكثيرون البحث عن مباراة اليوم،حيث نرصد لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد القادمة اليوم في الدوري الإنجليزي من خلال هذا التقر الرياضي.







نقدم لكم باقة من ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد اليوم الخميس 212020 والتي تنطلق في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز،والتي يتنظرها أعوان صلاح وكافة عشاقي الكرة في كل مكان.



برصيد 55 نقطة يدخل ليفربول مباراة اليوم ضد شيفلد في الجولة الحادية عشر من مباريات الدورى الانجليزى انا شيفيلد يونايتد فهو فى المركز الثامن برصيد 29 نقطة فقط.



موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

سيلعب ليفربول في الأسبوع الواحد والعشرين من منافسات البريميرليج ضد فريق شيفيلد يونايتد على الملعب العريق “أنفيلد”، وستكون المباراة يوم الخميس القادم والموافق الثاني من شهر يناير من العام الجديد 2020، وعن توقيت المباراة فستكون في العاشرة مساءا بتوقيت مصر، والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.



تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول القادمة ضد شيفيلد يونايتد

يتسائل محبي وعشاق النادي الإنجليزي العريق ليفربول بطل أوروبا والعالم عن طريقة مشاهدة مباريات ليفربول، فهناك حلان، الأول هو عبر قناة بي ان سبورت 2 اتش دي ولكنها مشفرة وتحتاج لاشتراك رياضي في باقة قنوات بي ان سبورت، والحل الآخر والأفضل هو المباراة عبر القنوات الرياضية المفتوحة والتي تنقل المباراة مباشرة ولكن تكون بتعليق أجنبي، وإليكم تردد هذه القنوات لمتابعة المباراة بدون تشفير:



قناة sky sport 1 germany، على قمر Astra 1B-1H+2c، واتجاهه 19.2 شرقا، والتردد 12031 أفقي، معدل الترميز 27500، التصحيح 34.

قناة Digi sport 1 HD hungry على القمر thor 23 باتجاه 0.8 غربا، وترددها 11823 أفقي، ومعامل الترميز 30000، ومعدل التصحيح 34.

قناة Supersport HD 2 alb على القمر الصناعي Eutelsat w2 واتجاهه 16 شرقا، والتردد 10845 أفقي، ترميز 30000، تصحيح 34.

قناة Viasat Jalkapallo Finlande HD وهي على القمر Thor 23، ترددها 12399 أفقي، معامل ترميز 30000، معامل تصحيح 34.

قناة Viasat sport premium، وهي على القمر الصناعي Astra 1A باتجاه 5 شرقا، والتردد 11977 أفقي، معامل الترميز 27500، والتصحيح 56.



koralive جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool goal vs s

