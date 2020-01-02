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الكهرباء تكشف أسباب استبدال نظام الممارسات للعدادات الكودية

الخميس 02/يناير/2020 - 08:27 م
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العدادات الكودية
العدادات الكودية
أمنية فوزي
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كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم زارة الكهرباء والطاقة، تفاصيل إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء واستبدالها بالعدادات الكودية، موضحًا أنه يتم تركيب هذه العدادات للأماكن غير المرخصة طبقًا لاشتراطات وقواعد.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، أنه لم يتم اكتمال وضع الاشتراطات والقواعد حتى الآن، وأنه سيتم الإعلان عنها فور اكتمالها.

وأوضح المتحدث باسم زارة الكهرباء والطاقة، أن العداد الكودي يتم تركيبه برقم وليس باسم الشخص؛ مشيرًا إلى أنه لا يقنن الوحدة السكنية، ولا يعطي ترخيص للمبنى نفسه، لافتًا إلى أن العداد الكودي يحسب الاستهلاك بدقة، وليس بتقديرات جزافية.
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نظام الممارسة عدادات كودية الغاء نظام الممارسات

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