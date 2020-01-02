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غدًا.. 'الصحفيين' تحتفل برأس السنة مع أوركسترا الشباب والرياضة

الخميس 02/يناير/2020 - 08:27 م
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بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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يشهد مسرح نقابة الصحفيين، غدًا الجمعة، حفل راس السنة الجديدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في السابعة مساءً.

وقال حسين الزناتي وكيل النقابة للنشاط: "يقدم الحفل أوركسترا وزارة الشباب، بقيادة المايسترو عز الدين طه، وعدد كبير من مطربى ونجوم الأوركسترابمناسبة العام الجديد واحتفالات رأس السنة".

وأشارت نجوى صلاح، وكيل وزارة الشباب رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، إلى أن الاحتفالية تأتي في إطار التعاون بين نقابة الصحفيين، ووزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، الذي يقدم نموذجًا مثمرًا للتعاون الإيجابي، وتشجيع وتحفيز الشباب على تلقي الفن الراقي والطرب الأصيل عبر أوركسترا الوزارة.
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