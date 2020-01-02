مشاهدة مباراة الزمالك الان مباشر| شاهد مباراة الزمالك اليوم بث مباشر بدون تقطيع| zamalek channel

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد أسوان اليوم الخميس 2 يناير في الدوري المصري YALLA KORA.





تابع مباراة الزمالك ضد أسوان في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز، مشاهدة لقاء الزماك وأسوان في الدوري المصري، بث حي مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري، مشاهدة مباريات الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز، شاهد اليوم على الهواء مباشرة مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري كورة جول، متابعة لقاء الزمالك اليوم الخميس كول كورة،.





يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد أسوان ZAMALEK VS ASWAN في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز برابط سريع YALLA SHOOT PLUS، يعمل لجميع السرعات وبجودات متعددة دون تقطيع.





ويمكنكم مشاهدة المباراة مباشرة عبر الرابط KORA STAR بجودة عالية HD دون إعلانات ودون تقطيع، بالإضافة لرابط مباشر YALLA SHOOT لجميع السرعات المتاحة، وفي حال توقف البث برجاء تحديث الصفحة فقط.





وسيشهد استاد السلام بالقاهرة مواجهة هامة لعشاق القلعة البيضاء ZAMALEK ON LINE حين يستضيف فريق أسوان، ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الزمالك ضد أسوان LIVE

تنطلق المباراة اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف 19:30 بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف 20:30 بتوقيت مكة المكرمة والعراق وسوريا والدوحة والكويت، التاسعة والنصف 21:30 بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف 18:30 بتوقيت الجزائر وتونس، الخامسة والنصف 17:30 بتوقيت جرينتش، وتذاع على الهواء مباشرة على قناتي ON Sports HD و Time Sports HD.





تشكيل الزمالك المتوقع COOL KORA

من المتوقع أن يبدأ باتريس كارتيرون المدير الفني الفنرنسي لنادي الزمالك مواجهة أسوان LIVE KORA بالتشكيل التالي.





محمد أبو جبل

محمد عبد السلام – محمد عبد الغني – محمود علاء – عبد الله جمعة

طارق حامد – فرجاني ساسي

أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد



