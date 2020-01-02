Advertisements
ننشر التشكيلة الكاملة لحكومة الحبيب الجملي..
الخميس 02/يناير/2020 - 07:32 م
Advertisements
مروى الجلاصي
Advertisements
أعلن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ظهر اليوم الخميس 2 جانفي 2020 تشكيلة حكومته الجديدة المتكونة من 28 وزيرا ووزيرة.
وفي ما يلي التركيبة كاملة :
الهادي القديري وزيرا للعدل
عماد درويش وزير الدفاع الوطني
سفيان السليطي وزير الداخلية
خالد السهيلي وزير الشؤون الخارجية
رشيد الطباخ وزير الشؤون الدينية
عبد الرحمان الخشتالي وزير المالية
فاضل عبد الكافي وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي
منجي مرزوق وزير الصناعة والطاقة والمناجم
بشير الزعفوري وزيرا للتجارة
نور الدين السالمي وزيرا للشؤون المحلية والبيئة
كمال الحجام وزير التربية
سليم شورى وزير التعليم العالي والبحث العلمي
حسن الشورابي وزير الفلاحة والموارد المالية والصيد البحري
روضة الجبالي العربي وزيرة التجهيز والإسكان
مصطفى الفرجاني وزير الصحة
السيد بلال وزيرا للشؤون الاجتماعية
حسين بن سعيد دبش وزير التكوين المهني والتشغيل
روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية
سامي السماوي وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي
جمال قمرة وزيرا للنقل
عبد اللطيف الميساوي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
فتحي الهداوي وزير الشؤون الثقافية
طارق ذياب وزير شؤون الشباب والرياضة
نبهة بالسرور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
شيراز تليلي وزيرة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
علي الشابي وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الاقتصادية
محمد الهادي بشير وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بمتابعة وبتقييم الأداء الحكومي
لبنى الجريبي وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع البرلمان
كتاب الدولة
سناء السخيري كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالدبلوماسية الاقتصادية
عبد السلام العباسي كاتب دولة لدى وزير المالية
نور الدين الكعبي كاتب دولة لدى وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي مكلفا بالتنمية والتعاون الدولي
فاتن الورغي كاتبة الدولة لدى وزير التجارة مكلفة بالتجارة الداخلية
محمد عمار كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفا بالطاقة المتجددة
رياض دبو كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة
محمد علي بن عبد الله كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية
فتحي بيار كاتب الدولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلف بالشباب
سهام العيادي كاتبة الدولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفة بالرياضة
نجاة النفزي كاتبة دولة لدى وزير السياحة مكلفة بالصناعات التقليدية
كوثر سعيد كاتبة دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سامي السماوي وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
مها العيساوي كاتبة دولة لدى وزير الصحة
محمد بن محمود شيحة كاتب دولة للشؤون الإجتماعية
عبد المجيد بن عمارة: كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
Advertisements