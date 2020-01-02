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البورصات الأوربية تنهي أول تعاملات العام الجديد على ارتفاع

الخميس 02/يناير/2020 - 07:25 م
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بورصة لندن
بورصة لندن
وكالات
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أنهت البورصات الأوربية تعاملات أول جلسات العام الجديد اليوم الخميس، على ارتفاع بقيادة قطاعي التكنولوجيا والبنوك.

وتراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، ليهبط في بريطانيا بأكبر وتيرة في 7 سنوات.

وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 419.7 نقطة.

وارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 7604.3 نقطة.

وقفز مؤشر "داكس" الألماني بنحو 1 بالمائة ليسجل 13385.9 نقطة .

وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.068 بالمائة ليسجل 6041.5 نقطة.

وحققت البورصات الأوربية مكاسب بنحو 21 بالمائة خلال عام 2019.

وهبط سعر اليورو مقابل الدولار بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1.1166 دولار.
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الكلمات المفتاحية

اول جلسات العام الجديد البورصات الأوربية الانتاج الصناعي

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