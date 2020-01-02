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السعودية تدين الاعتداءات على السفارة الأمريكية في بغداد

الخميس 02/يناير/2020 - 07:20 م
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بوابة الفجر
الفجر
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دانت واستنكرت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، الاعتداءات على السفارة الأمريكية في بغداد.


واعتبرت وزارة الخارجية السعودية الاعتداءات على السفارة الأمريكية في بغداد انتهاكا للأعراف والاتفاقيات الدولية.

وكانت عناصر من حزب الله العراقي اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

وإثر ذلك، أعلنت السفارة الأمريكية في العراق تعليق جميع العمليات القنصلية حتى إشعار، بسبب هجمات المليشيات على مجمع السفارة.

ونصحت السفارة الأمريكيين بعدم الاقتراب من السفارة في بغداد، مضيفة أن القنصلية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات وتقديم الخدمات للأمريكيين.

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الكلمات المفتاحية

تدين السفارة الامريكية في العراق السعودية الاعتداءات

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