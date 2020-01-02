watch live| مشاهدة مباراة الزمالك واسوان بث مباشر اليوم الخميس 2 / 1 / 2020 الدوري المصري الممتاز| قناة الزمالك zamalek

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الزمالك ضد أسوان، عندما يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





- موعد مباراة الزمالك ضد أسوان لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الزمالك ضد أسوان فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الزمالك ضد أسوان، في تمام السابعة والنصف مساء الخميس الموافق 2 يناير الجاري بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف بتوقيت تونس، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.





- كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد أسوان

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك ضد أسوان، للاستمتاع بها حصريًا فور انطلاقها عبر قناة ON SPORT.





- بث مباشر لمباراة الزمالك ضد أسوان كول كورة COOLKORA

يسعى الزمالك لإستعادة نغمة الإنتصارات من جديد بعد تعثره الأخير بالتعادل أمام سموحة، لمصالحة جماهيره الغاضبة من النتائج السيئة، بث مباشر للمباراة Kora Online.





ويعول الزمالك في مباراة اليوم على خدمات كلا من الثلاثي الهجومي شيكابالا، وأشرف بن شرقي، وعمر السعيد zamalek ONLINE.





- يلا شوت Yalla Shootمباراة الزمالك ضد أسوان

ونقدم لكم بث مباشر لمباراة الزمالك ضد أسوان، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.



