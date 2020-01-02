معتز عبدالفتاح: الموقف المصري الأكثر اعتدالا بشأن القضية الليبية



وأشار "عبد الفتاح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه لا بد من مساندة الجيش الوطني الليبي من أجل تحقيق استقرار ليبيا، وبعدها الشعب الليبي عليه أن يختار مصيره.



وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن الموقف المصري هو الأكثر اعتدالا بشأن الوضع الليبي، منوها بأن أردوغان يريد أن يحول ليبيا إلى مسرح حرب أهلية، وهو ما يجب أن يقف ضده العرب.



قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة الوفاق الليبية يحاولان دعم بعضهما، منوها بأن العرب عليهم أن يتفقوا على أمر واحد بشأن الليبي.