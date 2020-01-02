خالد الجندي يوجه رسالة لمن ضاقت عليه الدنيا (فيديو)

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة لمن ضاقت عليه الدنيا، قائلًا: "قل لله ما في السماوات وما في الأرض، سلم أمرك لله، فأنت بين يدي الله أمانة مستردة ووديعة مسترجعة".



وتابع "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس: "سلم أمرك لصاحب الأمر، يا صاحب الهم إن الهم منفرجًا أبشر بخير فإن الفارج الله".



وأضاف: "تجري الأمور لأسباب لها علل، لا تعجبن فإن الصالح الله، لله ما في السماوات والأرض، الله لا يتعبدك بجسدك فقط، ولكن هناك عبادة قلبية، والمولى ينصحك ويؤمرك ويذكرك أن مغفرة الله عز وجل قريبة منك فلا تضيعها".

