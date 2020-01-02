رسميًا.. الاتفاق السعودي يفسخ تعاقده مع فخر الدين بن يوسف بالتراضي

أعلن نادي الاتفاق السعودي إنهاء تعاقده مع لاعب الوسط التونسي فخر الدين بن يوسف بالتراضي مقدمًا له الشكر على الفترة التي قضاها داخل صفوف النادي.



ونشر النادي السعودي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"إدارة نادي ⁧‫الاتفاق‬⁩ تنهي عقد لاعب الوسط التونسي فخر الدين بن يوسف بالتراضي بين الطرفين، وتشكره على جميع ماقدمه للفريق خلال الفترة الماضية".





وأقامت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق حفل وداع بعد نهاية تدريب اليوم الخميس بحضور رئيس مجلس إدارة النادي المهندس خالد الدبل الذي أشاد بحسن تعامل اللاعب بن يوسف واصفاً إياه بالراقي، متمنياً له التوفيق في مشواره الرياضي.



ويستعد الاتفاق لمواجهة نظيره أحد مساء غد الجمعة في إطار مباريات دور الستة عشر لكأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستقام على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

