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مصطفى بكري: انقسام واضح في النخبة التركية حول إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

الخميس 02/يناير/2020 - 07:22 م
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
كساب أحمد
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن البرلمان التركي وافق اليوم على المذكرة المقدمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، متسائلًا: "أي قانون دولي يسمح لتركيا بمخالفة قرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة لليبيا؟".

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن كل قوى المعارضة التركية رفضت إرسال قوات تركية إلى ليبيا، لأن هذا الأمر يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن هناك انقسام واضح وكبير في النخبة التركية حول إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حذر من التدخل العسكري في ليبيا، مؤكدًا أن مصر تقف مع الجيش الوطني الليبي، وعقد اليوم اجتماع هام لمجلس الأمن القومي لمناقشة آخر مستجدات مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى عدد من الملفات الخارجية التي تحدد أمن القومي المصري، وتناول المجلس التهديدات الناشئة عن التدخل العسكرية في ليبيا.
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مصطفى بكري توك شو ارسال قوات الى ليبيا أخبار مصر

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