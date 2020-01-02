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الجيش الليبي: "تعودنا على إرسال تركيا لإرهابيين.. وسنقاتل لآخر رصاصة"

الخميس 02/يناير/2020 - 07:26 م
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اللواء خالد المحجوب
اللواء خالد المحجوب
هدى عبدالرازق
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قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، إن الجيش الليبي يواصل حربه ضد التنظيمات الإرهابية، وتطهير الأرض الليبية من أي مرتزقة، معقبا: "تعودنا على إرسال تركيا مرتزقة وإرهابيين".

وأشار "المحجوب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنهم رصدوا عشرات الطائرات المسيرة التركية، وعدد من المدرعات، منوها بأن تركيا تحاول إنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي الليبية.

وأضاف أن ليبيا تحتاج إلى دعم من أشقائها العرب، منوها بأن الدولة المصرية تدرك حجم الخطر الذي يظهر في الأفق، معلقا: "سنواصل حربنا كشعب وجيش حتى آخر طلقة معنا".
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ليبيا توك شو تركيا اللواء خالد المحجوب أخبار مصر

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