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تعرف على التفاصيل الكاملة لعرض الفيلم الجابومي "ملاكم ليبرفيل " بمصر

الخميس 02/يناير/2020 - 07:09 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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تستضيف سينما الهناجر، الفيلم الجابوني الذي يحمل عنوان "ملاكم ليبرفيل"، وذلك في تمام السابعة مساء السبت 4 يناير، الجاري، ويعد عرض الفيلم ضمن نشاط نادي السينما الإفريقية الشهري، والذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، ومن المقرر أن يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي فاروق عبد الخالق .

الفيلم للمخرج "أميدي باكوم نكولو" ، يرصد الفيلم حياة الشاب كريس الذي يتدرب علي الملاكمة في النهار ويعمل حارساَ لأبواب الملاهي الليلية في الليل وتتعقد الأحداث لتكشف لنا عن اسرار مثيرة تتعلق بأبطال العمل .


كما يعاد عرض الفيلم "ملاكم ليبرفيل" في السادسة مساء السبت 11 يناير بمركز الحرية للإبداع بالأسكندرية.
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