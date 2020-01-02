بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

جدد نادي بيراميدز عقد عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق لمدة موسمين في ظل أنباء ارتباطه بالانتقال لنادي الزمالك في الفترة القادمة.









وينتهي تعاقد السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، علمًا بأنه تلقى بعض العروض من بينها الزمالك والذي حرص خلال الفترة الماضية على ضم اللاعب لتعزيز الصفوف.









وقال نادي بيراميدز "عبد الله السعيد جدد تعاقده معنا لمدة عامين جديدين اليوم، ولن يرحل".









يذكر أن السعيد انضم لبيراميدز في يناير الماضي، بعد تجربة غير ناجحة مع أهلي جدة السعودي، حيث يعتبر من عناصر الخبرة في صفوف الفريق.









وكان السعيد قد وقع عقد سابق مع الزمالك قبل أن يعود ويجدد للنادي الأهلي والذي قام بفتح باب الرحيل أمامه لنادي أهلي جدة السعودي.