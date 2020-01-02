نتيجة مباراة الزمالك وأسوان الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| هدف الزمالك ON SPORT

يلاقي الزمالك نظيره أسوان، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس.

ويقام اللقاء عند الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت مصر، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.





مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز

أسوان يببحث عن مفاجأة أخرى في الدوري المصري الممتاز أمام الزمالك، وتحقيق الفوز أو التعادل.





الفريق الأسواني يحتاج للنقاط نظراً لوجوده في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، بعد أن خاض10 مباريات، فاز خلالهم في مباراة واحدة وتعادل في 4 مباريات وخسر 5 مباريات.





ويأمل فريق أسوان في استعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى بعد غابت في الـ6 مباريات السابقة.

الزمالك يحتل المركز السابع برصيد 15 نقطة، بعد أن خاض 9 مباريات، حقق الفوز في 4، وتعادل 3، وخسر 2.





الفريق الأبيض في آخر 3 مباريات ضمن منافسات الدوري، لم يتذوق طعم الفوز، بعد تعادلين وهزيمة، ويفتش الزمالك عن الثلاث نقاط، التي سوف تضعه في المركز الرابع.



