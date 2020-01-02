Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتيجة مباراة الزمالك وأسوان الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| هدف الزمالك ON SPORT

الخميس 02/يناير/2020 - 07:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يلاقي الزمالك نظيره أسوان، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس.
ويقام اللقاء عند الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت مصر، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز
أسوان يببحث عن مفاجأة أخرى في الدوري المصري الممتاز أمام الزمالك، وتحقيق الفوز أو التعادل.

الفريق الأسواني يحتاج للنقاط نظراً لوجوده في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، بعد أن خاض10 مباريات، فاز خلالهم في مباراة واحدة وتعادل في 4 مباريات وخسر 5 مباريات.

ويأمل فريق أسوان في استعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى بعد غابت في الـ6 مباريات السابقة.
الزمالك يحتل المركز السابع برصيد 15 نقطة، بعد أن خاض 9 مباريات، حقق الفوز في 4، وتعادل 3، وخسر 2.

الفريق الأبيض في آخر 3 مباريات ضمن منافسات الدوري، لم يتذوق طعم الفوز، بعد تعادلين وهزيمة، ويفتش الزمالك عن الثلاث نقاط، التي سوف تضعه في المركز الرابع.

Advertisements

أخبار تهمك

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ ساعة و 27 دقيقة

ليفربول يفتح خزائنه لضم المدافع الشرس

منذ ساعتين

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ حوالي 13 ساعة

بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

منذ 38 دقيقة

"كاف" يفاجئ صلاح وثنائي الدوري الإنجليزي قبل حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد الشيخ يحسم قراره بشأن الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يوافق على بيع نجم الفريق ويحدد سعر الصفقة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

اتحاد الكرة يقرر إيقاف محمد فضل

منذ حوالي 4 ساعات

سيد عبد الحفيظ يكشف لـ"الفجر" موعد وصول البطاقة الدولية لـ"كهربا"

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يستعد لضم صفقة مزدوجة هي الأغلي في التاريخ

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:06 م

بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

05:16 م

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

02:11 م

الأهلي يوافق على بيع نجم الفريق ويحدد سعر الصفقة

05:13 م

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

04:08 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status