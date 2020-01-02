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كورة On Sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان اليوم في الدوري المصري

الخميس 02/يناير/2020 - 06:59 م
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بوابة الفجر
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يدخل نادي الزمالك مباراة اليوم أمام أسوان، رافعًا شعار الفوز وحصد النقاط الثلاثة، ولا بديل عنهما، لتضمييد جراحة بعد سلسلة من النتائج السلبية حققها الفريق خلال المباريات الماضية.

ويعود لصفوف الزمالك كلًا من: محمود عبد الرازق شيكابالا صانع العاب الفريق، وعبد الله الجمعة الظهير الأيسر عقب شفائهما من الإصابات، كما سيغيب عن المباراة محمد عبد الغني للايقاف، وحازم امام للإصابة.

ويحتل الزمالك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بعدما لعب 9 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

ويحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، بعدما لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفًا.

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