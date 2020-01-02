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نتيجة مباراة الزمالك اليوم| متابعة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر | مباراة اليوم الزمالك اليوم On Sport

الخميس 02/يناير/2020 - 06:59 م
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مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك
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رابط يوتيوب لمشاهدة مباراة الزمالك ضد أسوان الليلة ، حيث يستضيف اليوم الخميس نادي الزمالك خصمه فريق اسوان الصاعد في الموسم الحالي للدوري الممتاز وسوف تقما اليوم المباراة على ارضية ملعب ستاد القاهرة الدولي وسوف تبدا اليوم مباراة الزمالك ونادي اسوان في تمام الساعة الثامنه والنصف مساءا بتوقيت السعودية والساعة السابعه والنصف مساءا بتوقيت مصر في مواجهة يبحث فيها كل فريق عن الفوز والثلاث نقاط مباراة الزمالك واسوان الزمالك يستضيف مباراة الاسبوع الحادي عشر من ذهاب مباريات الدور الاول من الدوري المصري الممتاز من امام

خصمه فريق اسوان ويحتل نادي الزمالك قبل مباراة اليوم المركز السابع برصيد 15 نقطة وذلط بعد ان خاض الفريق 9 مباريات وقد حقق الفوز في اربع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وقد خسر في مباريتين ويسعي اليوم للحصول على نتيجة الفوز الاول له في مواجهة فريق اسوان لتعزيز مكانته في جدول الترتيب بالحصول على ثلاث نقاط سوف يصل بها للمركز الرابع في الدوري واخر مباراة خاضها الزمالك في الدوري كانت من امام فريق
الانتاج الحربي وانتهت بنتيجة التعادل السلبي بدون اهداف. مباراة الزمالك واسوان اليوم بينما خصمه الزمالك في مواجهة اليوم هو نادي اسوان الصاعد حديثا للدوري الانجليزي الممتاز في الموسم الحالي ويحتل قبل مباراة اليوم المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بفارق 8 نقاط عن نادي الزمالك وقد خاض نادي اسوان الى الان10 مباريات وحقق الفوز في مباراة واحده فقط وتعادل في اربع مباريات وقد خسر في خمس مباريات ويامل اليوم في الخروج من المواجهة بنتيجة اجابية من امام خصمه القوية نادي الزمالك واخر مباراة خاضها نادي اسوان كانت من امام فريق

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