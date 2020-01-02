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تفاصيل أولى حلقات توفيق عكاشة في 2020

الخميس 02/يناير/2020 - 07:07 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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يناقش الاعلامي توفيق عكاشة فى حلقة الليلة من برنامج مصر، اليوم الذى يذاع على قناة الحياة الثانية عشرة منتصف الليل، مستجدات الأزمة المشتعلة فى العالم والمنطقة العربية مع بداية العام الجديد 2020 والذى يبدو انه سيكون اكثر اشتعالا وتدميرا وخرابا.


ويتابع عكاشة مستجدات الازمة العراقية بعد ازمة احراق السفارة الامريكية فى بغداد واقتحامها، مشيرا الى ان ما يحدث فى ليبيا والعراق يتم إدارته عن بعد لتحقيق مخططات أكبر.


ويناقش عكاشة الملف الليبى ومستجداته، ومواصلة الجيش العربي الليبي حربه ضد الإرهاب التركي وميليشياته فى طرابلس، متابعا الدور الدبلوماسى المصري فى الازمة من اجل حماية ليبيا من الاحتلال التركي، محللا دور الجامعة العربية فى رفض وصاية اردوغان على الاراضى العربية، كما يناقش البرنامج أزمة العراق الذي بات فوق فوهة البركان بسبب الحروب بالوكالة بين الولايات المتحدة الامريكية وايران.
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