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تراجع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي في 2019

الخميس 02/يناير/2020 - 07:03 م
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خطوط الغاز الطبيعي
خطوط الغاز الطبيعي
وكالات
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تراجعت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلي خارج الاتحاد السوفيتي السابقة بنسبة 1.3 بالمئة خلال 2019، لتسجل 199.2 مليار متر مكعب.

وتتضمن البيانات صادرات روسيا إلى الصين والتى سجلت 328 مليون متر مكعب بعد تدشين خط أنابيب (باور اوف سيبيريا) في أوائل ديسمبر الماضي.

وقالت شركة جازبروم أن انتاجها من الغاز الطبيعي ارتفع العام الماضي بنسبة 0.5 بالمئة ليسجل 500.3 مليار متر مكعب، وهو أعلى مستوى منذ 2012 .
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