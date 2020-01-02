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رضوى الشربيني لـ السيدات: أكثرن من الدعاء في 2020 (فيديو)

الخميس 02/يناير/2020 - 07:01 م
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رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
أمنية فوزي
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وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة إلى المرأة المصرية بمناسبة حلول عام 2020، قائلة: "كل ثانية وكل لحظة وكل دقيقة وكل يوم وكل سنة وإنتي طيبة ياحبيبتي".

وأضافت "الشربيني"، خلال تقديم برنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الخميس، أنها هنأت شخص من الأشخاص المقربين إليها، والتي ترجع إليه عندما تريد النصيحة، قائلة: "نصحني وقالي خلي 2020 سنة الدعاء والإلحاح والسعي، علشان رب 2020 هو رب كل السنين".

ونصحت بكثرة الدعاء والإلحاح في الدعاء والسعي خلال هذا العام، معلقة: "اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك، وأوعي تقولي إن السنين إللي فاتت كانت وشها وحش عليكي إنتي إللي مكنتيش بتلحي في الدعاء وتصممي"، مستكملة: "اجعلي 2020 هي سنة الإصرار، وضعي هدف أمام عينيكي".

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رضوى الشربيني توك شو العام 2020 أخبار مصر

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