عالمة أبراج تحذر عمرو دياب من هذا الأمر في 2020



وأشارت "فؤاد"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن رقم عمرو دياب فلكيا يشير إلى أنه "مخنوق" من الإعلام، وملاحقة المصورين لحياته الخاصة، مضيفة: "عمرو دياب نجم النجوم، ورقمه رقم القمر"، لترد الإعلامية ياسمين عز، "عمرو دياب قمر".



ووجهت خبيرة علم الأبراج رسالة إلى الملاحقين لأخبار عمرو دياب، قائلة: "ابعدوا عنه شوية".



قالت عبير فؤاد، خبيرة علم الأبراج، إن حظ المطرب عمرو دياب سيكون جيد في أغلب عام 2020، محذرة إياه من الفترة اعتبارا من شهر يوليو، موجهة له رسالة: "خد بالك من حقوقك، وبلاش تتسرع".