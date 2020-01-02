إسراء عبدالفتاح مع ابنتها تمارا بزي "بابا نويل" (صورة)

نشرت الفنانة إسراء عبدالفتاح، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت "عبدالفتاح" في الصورة حاملة ابنتها تمارا مرتدية ملابس بابا نويل.





وكتبت "عبد الفتاح" على هذه الصورة قائلة: تمارا، اتمنى ليكي في راس السنة كل السعادة.







وعلقت عليها الفنانة بدرية طلبة قائلة: ماشاءالله.





وعلق احد المتابعين عليها قائلا: ماشاءالله، ربنا يحفظها يارب وتفرحي بيها.





وعلى صعيد اخر شاركت "عبد الفتاح" في العديد من الاعمال الفنية منها صد رد، ابواب الخوف، فيس بوك، سكر بره، عسل ابيض، مسرح مصر.