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إسراء عبدالفتاح مع ابنتها تمارا بزي "بابا نويل" (صورة)

الخميس 02/يناير/2020 - 07:24 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة إسراء عبدالفتاح، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت "عبدالفتاح" في الصورة حاملة ابنتها تمارا مرتدية ملابس بابا نويل.


وكتبت "عبد الفتاح" على هذه الصورة قائلة: تمارا، اتمنى ليكي في راس السنة كل السعادة.



وعلقت عليها الفنانة بدرية طلبة قائلة: ماشاءالله.


وعلق احد المتابعين عليها قائلا: ماشاءالله، ربنا يحفظها يارب وتفرحي بيها.


وعلى صعيد اخر شاركت "عبد الفتاح" في العديد من الاعمال الفنية منها صد رد، ابواب الخوف، فيس بوك، سكر بره، عسل ابيض، مسرح مصر.
إسراء عبدالفتاح مع ابنتها تمارا بزي "بابا نويل" (صورة)
إسراء عبدالفتاح مع ابنتها تمارا بزي "بابا نويل" (صورة)
إسراء عبدالفتاح مع ابنتها تمارا بزي "بابا نويل" (صورة)
إسراء عبدالفتاح مع ابنتها تمارا بزي "بابا نويل" (صورة)
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الكلمات المفتاحية

راس السنه حمدي المرغني بابا نويل إسراء عبدالفتاح

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