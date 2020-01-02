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رقم مخيف لميسي يمنحه التفوق على رونالدو

الخميس 02/يناير/2020 - 06:05 م
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بوابة الفجر
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يبدو أن نهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة للأهداف ليس له حدود، إذ سجل مع برشلونة في الفترة من 2010 وحتى 2019 أهدافا أكثر من المباريات التي خاضها.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن ميسي أحرز مع البارسا خلال هذه الفترة 522 هدفا في 521 مباراة، يليه في المركز الثاني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، بواقع 477 هدفا في 489 مباراة سجلها مع ريال مدريد و"السيدة العجوز".

وجاء في المركز الثالث البولندي روبرت ليفاندوفكسي بـ324 هدفا في 454 مباراة مع فريقيه، الحالي بايرن ميونخ والسابق بوروسيا دورتموند، ثم الأوروجواياني إدينسون كافاني، بـ309 أهداف في 447 مباراة مع باليرمو ونابولي وناديه الحالي باريس سان جيرمان.

أما لويس سواريز لاعب برشلونة حاليا فأحرز 303 اهداف في 445 مباراة، خاضها مع برشلونة وفريقيه السابقين أياكس أمستردام وليفربول.

ويأتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو سادسا بـ280 هدفا في 430 مباراة، مع أتلتيكومدريد ومانشستر سيتي.

ويحتل المركز السابع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بـ251 هدفا في 342 مباراة مع أربعة أندية ويحل ثامنا الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب آرسنال الحالي بـ241 هدفا في 457 مباراة مع 5 فرق.

ويأتي بعد ذلك الأرجنتيني جونزالو هيجواين لاعب تشيلسي بـ240 هدفا بـ457 مباراة مع 5 فرق أيضا، ثم لاعب ريال مدريد كريم بنزيما بـ232 هدفا في 470 مباراة.

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