Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليفربول يفتح خزائنه لضم المدافع الشرس

الخميس 02/يناير/2020 - 05:41 م
Advertisements
ليفربول
ليفربول
وكالات
Advertisements
يسعي ليفربول الإنجليزي إلى تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث رصد الريدز 75 مليون يورو لضم صفقة دفاعية مميزة.



وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن "الريدز" مستعد لدفع 75 مليون يورو للتعاقد مع المدافع صاحب الـ26 عاماً، والذي انضم للنادي الأندلسي في يوليو (تموز) 2019 قادماً من نانت الفرنسي مقابل 15 مليون يورو.



وأشارت إلى أن مدرب ليفربول، يورغن كلوب، لم يجد الرفيق المثالي للهولندي فيرجيل فان ديك في خط الدفاع، إزاء المشكلات البدنية المتكررة لجو غوميز وجويل ماتيب وديان لوفرين.



ويعد دييغو كارلوس من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المدرب جولين لوبيتيغي في إشبيلية حيث خاض 18 مباراة مع الفريق بالليغا سجل خلالها هدفين.
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يستفسر من مونتيري حول مصير عقوبة لاعب الفريق السابق

منذ ساعة و نصف

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ حوالي 12 ساعة

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد الشيخ يحسم قراره بشأن الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

برشلونة يوافق على رحيل نجم جديد عن الكامب نو

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. السيسي يجتمع بوزير الدفاع لبحث تطورات سد النهضة

منذ ساعتين

الأهلي يوافق على بيع نجم الفريق ويحدد سعر الصفقة

منذ ساعة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يقرر إيقاف محمد فضل

منذ ساعتين و 52 دقيقة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ ساعتين

فضيحة جنسية لنجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

"كاف" يفاجئ صلاح وثنائي الدوري الإنجليزي قبل حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان نقاط مباراة أسوان دون لعب

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:16 م

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

الأهلي يوافق على بيع نجم الفريق ويحدد سعر الصفقة

05:13 م

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

02:11 م

أحمد الشيخ يحسم قراره بشأن الرحيل عن الأهلي

04:44 م

"كاف" يفاجئ صلاح وثنائي الدوري الإنجليزي قبل حفل أفضل لاعب في إفريقيا

04:11 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status