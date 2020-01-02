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خالد الجندي يكشف سبب نزول القرآن الكريم باللغة العربية (فيديو)

الخميس 02/يناير/2020 - 05:57 م
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خالد الجندي
خالد الجندي
رقية جمال
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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن سبب نزول القرآن الكريم باللغة العربية؛ لكونها أوسع اللغات في المعني والمفردات والكلمات والتركيبات اللغوية وحركات التشكيل.

وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن جميع مفردات اللغة الروسية 120 ألف كلمة، وجميع مفردات اللغة الفرنسية 150 ألف كلمة، وجميع مفردات اللغة الإنجليزية 600 ألف كلمة، بينما اللغة العربية تحتوي على 12 مليون و300 ألف كلمة.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن اللغة العربية لغة الضاد، ومن عجائب اللغة العربية أنها لا بد أن تفهم قبل أن تعرب، معقبًا: "لو مفهمتش الجملة هتلبسنا في الحيط، فعندما يقول أحد أكلت ديك وديك، يفهم منها أنه أكل ديكين، بينما المعني أنه ديك وديك أي ديك واحد ثمين".
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الكلمات المفتاحية

خالد الجندي توك شو اللغة العربية القرآن الكريم

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