إكسترا نيوز تعرض تسريبات لأحد قيادات التنظيم الإرهابي في أولى حلقات "الكبسولة" السبت المقبل

تعرض قناة إكسترا نيوز تسريبات جديدة وحصرية لأحد أبرز قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في أولى حلقات برنامج "الكبسولة" الذي تقدمه الإعلامية أماني الخياط يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.





يكشف البرنامج حقائق وتسريبات تُكشف للمرة الأولى عن تنظيم الإخوان الإرهابي وقياداته، حيث تقدم الحلقة الأولى بالصوت والصورة العديد من اللقاءات السرية التي تمت بين القيادي في التنظيم الإرهابي داخل مصر وخارجها، إلى جانب قراءة وتحليل ما جاء في هذه الوثائق والرسائل والفيديوهات لكشف حقيقة ما يسعى إليه التنظيم.





البرنامج شهد تحضيرات كبيرة على مدار شهور لتجهيز مادة بحث وتسريبات قوية ستمثل مفاجأة للتنظيم الإرهابي بهدف كشف حقيقته وأهدافه الخفية التي يحاول تنفيذها في الدولة.





"الكبسولة" يعرض على شاشة إكسترا نيوز يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الثامنة مساءً.