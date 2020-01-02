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خاص.. رحيل أيمن الجمل من قيادة دكرنس

الخميس 02/يناير/2020 - 05:35 م
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أيمن الجمل
أيمن الجمل
هيثم حبيب
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علمت مصادر "الفجر الرياضى" أن مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى قرر توجيه الشكر للمدير الفنى للفريق الأول أيمن الجمل عن الفترة التى قضاها فى قيادة الفريق الأول بالنادى.

ويعقد مجلس إدارة نادى دكرنس الأن اجتماعا عاجلا لمناقشة نتائج الفريق عقب نهاية الدور الأول بتعادل مخيب أمام بيلا على ملعب دكرنس فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم.

وتولى الجمل قيادة دكرنس مطلع الموسم الحالى عقب صعود الفريق لدورى القسم الثانى وتعاقد الفريق الأول مع ٢٣ لاعبا جديدا بالإضافة لتواجد ٥ لاعبين من لاعبى الموسم الماضى ممن ساهموا فى صعود الفريق للقسم الثانى

وحصد دكرنس تحت قيادة الجمل ١٥ نقطة أنهى بها الدور الأول بالمجموعة الثالثة فى المركز الثامن.

ومن المتوقع أن يتم الاستقرار خلال ٤٨ ساعة على اسم المدير الفنى الجديد الذى من المتوقع أن يخلف الجمل فى قيادة الفريق.

ويضم الجهاز الفنى لدكرنس أيمن الجمل "مديرا فنيا" ، حسام عبدالعال "مدربا عاما" ، أحمد الجمل "مدربا" ، محمد عبدربه "حراس مرمى" ، إبراهيم الوزير "مديرا إداريا".
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الكلمات المفتاحية

رياضة دكرنس ايمن الجمل الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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