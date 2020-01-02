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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 2-1-2020

الخميس 02/يناير/2020 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 2-1-2020.


نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى،  رقم 677 لسنة 2019 بتعيين جمال محمد عبد العزيز نجم، ورامي أحمد عادل أبو النجا، نائبين لمحافظ البنك المركزي لمدة أربع سنوات، اعتباراً من 27-11-2019.


شهد  الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة سوهاج والشركة المصرية للاتصالات بمقر الديوان العام للمحافظة.


ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الدولار الأمريكي مرشح لمزيد من الخسائر خلال العام الجديد، تحت ضغط تراجع الطلب على الملاذات الآمنة في ضوء هدوء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتحسن آفاق النمو الاقتصادي العالمى.


شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عقد مشروع تطوير التحكم الاقليمى للقاهرة الكبرى ، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء و الاتحاد المكون من شركات NARI Group Corporation, Consortium Leader، Egytech Cables (S.A.E) ، Huawei International Co. Ltd ، Huawei Technologies (Egypt Co.,Ltd).


استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة صباح اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية التى تتبناها الحكومة المصرية بهدف زيادة معدلات نمو القطاعات الانتاجية والتصديرية وتوفير المزيد من فرص العمل.


علن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهاء الجهاز من إنشاء كود إلكتروني لعدد 6 ملايين مستند من ملفات الجهاز حتى الآن، كما تم إجراء مسح ضوئي لعدد 5 ملايين و518 ألف مستند منها، وذلك في إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الذي ينفذه الجهاز.


أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية لإحصاء الرى والموارد المائية عام 2018، والتي أظهرت انخفاض كميات مياه الري المستخدمة في الزراعة لانخفاض المساحة المحصولية بالعروة الصيفية.


دعا المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، حائزى الأراضي الواقعة بنطاق قرار رئيس الجمهورية رقم (108) لسنة 2018، لإقامة مدينة العلمين الجديدة، للتوجه لمقر جهاز المدينة، وتقديم المستندات الدالة على الملكية سواء (عقود مسجلة / اعتداد ملكية / تخصيصات من محافظة مطروح)، وذلك خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.


صرح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بانتهاء النزاع القضائى بين الهيئة ونادى 6 أكتوبر الرياضى، بشأن أرض مجاورة للنادى، بصدور الحكم لصالح الهيئة في طعن النادي،  والقاضي برفض دعوى البطلان الأصلية على الحكم السابق صدوره لصالح الهيئة بصحة إلغاء تخصيص المساحة المذكورة.


وجَّه محمد معيط وزير المالية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضائع التى مضى علي بقائها بالساحات الجمركية ٤ أشهر، من خلال المزادات العلنية التى تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أو البيع المباشر بالنسبة للأصناف القابلة للتلف أو النقصان طبقًا لما أجازه قانون الجمارك ولائحته التنفيذية؛ وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتكليفات مجلس الوزراء بالتصرف فى حاويات وبضائع "المهمل" المكدسة بالموانئ.


استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم ويجري تنفيذه من مشروعات مختلفة بـ 9 مدن جديدة بالصعيد خلال عام 2019، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار متابعة ما يتم ويجري تنفيذه من مشروعات مختلفة تشمل الإسكان والمرافق وغير ذلك، بالمدن الجديدة.


أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن توحيد الباقات الأساسية للتليفون الأرضي المنزلي في باقةWE أرضي 20 جنيه، والتي تتضمن 120 دقيقة محلية وخدمة إظهار رقم الطالب، وذلك بدءًا من فاتورة يناير 2020.


كشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عند دعوة الهيئة لعقد اجتماع استشاري لمجموعة من الخبراء في مجالات الاستدامة ومسؤولين من وزارة البيئة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة، لبحث رؤية الهيئة في وضع تصنيف للمشروعات الخضراءGreen projects taxonomy تمهيداً لوضع دليل لإصدار السندات الخضراء في مصر، يضع أمام المستثمرين المحليين والدوليين كافة التفاصيل المتعلقة بخطوات إصدار السندات الخضراء والتعريفات المتعلقة بها.


نهت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس - أولي جلسات عام 2019 - على تباين بأداء المؤشرات ، بقيم تداول هزيلة تسجل 227 مليون جنيه ، و المؤشر الرئيسي يتراجع بأقل من عشرى النقطة المئوية عند 13936 نقطة ، مع استمرار مبيعات الأجانب مقابل مشتريات هادئة من المصريين و العرب ، بفروق بسيطة بقيم تداول هزيلة وصلت الي 227.5 مليون جنيه ، و الرئيسي يتراجع بأقل من عشرى النقطة المئوية عند 13936 نقطة ، مع إستمرار مبيعات الأجانب مقابل مشتريات هادئة من المصريين و العرب ، بفروق بسيطة ،  وخسر رأس المال السوقى حوالي1.5مليار جنيه، ليغلق عند 706.7 مليار جنيه.
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