مفاجأة في تشكيلة برشلونة أمام إسبانيول

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة في تشكيلة برشلونة القادمة أمام إسبانيول في موقعة الديربي المقرر لها يوم السبت المقبل.









ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن فالفيردي مدرب برشلونة قد يمنح ريكي بويج لاعب وسط الفريق الشاب فرصة المشاركة في مباراة إسبانيول المقبلة.









واشارت الصحيفة إلى أن خروج كارليس آلينيا على سبيل الإعارة من برشلونة مع إصابة آرثر ميلو بالإضافة إلى وضع التشيلي أرتورو فيدال قد يتيح المجال لبويج للعب مباراته الأولى مع البارسا هذا الموسم.



