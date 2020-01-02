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مفاجأة في تشكيلة برشلونة أمام إسبانيول

الخميس 02/يناير/2020 - 05:24 م
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بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة في تشكيلة برشلونة القادمة أمام إسبانيول في موقعة الديربي المقرر لها يوم السبت المقبل.


ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن فالفيردي مدرب برشلونة قد يمنح ريكي بويج لاعب وسط الفريق الشاب فرصة المشاركة في مباراة إسبانيول المقبلة.


واشارت الصحيفة إلى أن خروج كارليس آلينيا على سبيل الإعارة من برشلونة مع إصابة آرثر ميلو بالإضافة إلى وضع التشيلي أرتورو فيدال قد يتيح المجال لبويج للعب مباراته الأولى مع البارسا هذا الموسم.


وأضافت ’’موندو’’ أن مواجهة إسبانيول القادمة في الدوري الإسباني يُمكن أن تكون الأولى التي يلعبها صاحب الـ 20 عامًا مع برشلونة هذا الموسم.


الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة.
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