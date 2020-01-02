في 24 ساعة.. 3 أغاني يتصدرون تريند "يوتيوب" ومحمد رمضان في المقدمة (فيديو)

خلال الـ24 ساعة الماضية، طرح عدد من النجوم المصريين 3 أغاني، على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" والتي تصدرت ترتيب البحث "تريند" في مصر.





وجاء في المركز الأول لأكثر الفيديوهات رواجًا على "يوتيوب"، أغنية "رايحين نسهر" للنجم محمد رمضان، جاء في المركز الثاني فيديو كليب "سالمونيلا"، للنجمين تميم يونس ومحمود العسيلي، والتي جاء في الترتيب الثاني للتريند، بينما جاء فيديو كليب "مامي كوسا" الذي شارك فيه حسن الشافعي مع أحمد سعد وكيكا، في المركز السابع بالتريند.









"رايحين نسهر" لـ محمد رمضان













النجم محمد رمضان، جاء في المقدمة حيث حقق رقم قياسي جديد بعد أن تجاوز أحدث كليباته "رايحين نسهر" الـ 2.5 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط، وتصدَّر به الـ"تريند" على موقع يوتيوب، ليحتل رقم 1 بين الفيديوهات المطروحة.













وشهدت الأيام الماضية ترويج رمضان، للكليب الذي قام بإخراجه محمد سامي، من خلال حساباته على السوشيال ميديا سواء بنشر صور من الكواليس أو مقطع من الأغنية، وبمجرد طرح الأغنية اقتربت من ربع مليون مشاهدة فى ساعة فقط.









وتقول كلمات الأغنية: "صاحبي كلمني وقالى انزلي، قالى رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس، قولتله بلاش انا مش بشرب، طلب عصير، منا مش بشرب، مطلعش عصير انا كدا هشرب، شايف عصافير ودماغي بتعمل بم بم بم".









"سالمونيلا" تميم يونس والعسيلي









وجاء في المرتبة الثانية أغنية "سالمونيلا"، للنجمين تميم يونس ومحمود العسيلي، والتي احتلت المرتبة الثانية في تريند "يوتيوب"، بعد أن حققت ما يقر من 340 ألف مشاهدة، حيث أثارت الأغنية حالة من الجدل والانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي.





أغنية "سالمونيلا" من كلمات تميم يونس، وتوزيع محمد زهير ومحمد الفرة، والكليب من إخراج تميم أيضا، وتعد الأغنية هي التجربة الثانية لتميم بعد "إنتي أي كلام"، والتي طرحها في أغسطس ٢٠١٨، وحققت نسب مشاهدة عالية تجاوزت ٨ مليون ونصف المليون.









ورد تميم يونس، على انتقادات الأغنية التى ترى أنها ضد المرأة، من خلال فيديو على فيس بوك قائلاً: "أنا طبعا الفيديو ده ما كنش عاوز اعمله بس اضطررت أعمله.. معظم الناس شايفه إن الأغنية حلوة الحمد الله ده حاجة عجبانى جدا.. وأكيد فى ناس شايفة إنها مش حلوة وده ذوقهم ما أقدرش أقول حاجة غير كده.. بس تصحيح أن العدد طلع قليل اللى شايف إن الأغنية ضد المرأة".









وأضاف: "بالعكس الأغنية ده المقصود بيها أنى أتريق على الشاب الشاب اللى بيقى رومانسى أوى كون البنت تقوله لا يتجنن ويبقى باين جدًا أنه مجنون ويبتدى أنه يشتم فى البنت ويقول عليها كلام مش حقيقى أو يعاملها وحش وأنها فيها نقص.. ما كنش ينفع أكتب الكلام فى سكريبت الأغنية لأن ده هيفضح فكرة الأغنية ويبوظ المفاجأة اللى فيها.. أنا بهزر وبحب الهزار.. وكل سنة وأنتم طيبين".















"مامي كوسا".. الشافعي وسعد وكنكا













وجاء في المركز الثالث للأغاني التي تصدرت "تريند يوتيوب"، فيديو كليب أغنية "مامي كوسا" الذي شارك فيه حسن الشافعي مع أحمد سعد وكنكا، حيث جاء في المرتبة السابعة لـ"تريند يوتيوب" بعد أن حققت ما يقرب من 200 ألف مشاهدة على "يوتيوب".









وتقول كلمات الأغنية: "مامي كوسا.. مامي مامي كوسا.. أشكي لمين ما كله ماشي مامي كوسا.. فين أيام زمان.. فين هي الشهامة.. مبقتش ألاقي الصاحب اللي أعوزه وقت عوزة.. هي موجة كله خدها موضة.. أشكي لمين ظروفي وأقوله ده إحنا كنا.. كنا عايشين كنا راضيين.. حلمنا الستر مش ملايين.. جنب بعض كلنا واقفين.. على الطبيعة مش وهميين".









"مامي كوسا" كلمات اسلام كنكا، ومنة عدلي، وألحان أحمد سعد، وإسلام كيكا، وخالد عصام الدين، وتوزيع حسن الشافعي.