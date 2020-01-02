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رسميًا.. تعيين "نجم" و"أبو النجا" نائبين لمحافظ البنك المركزى

الخميس 02/يناير/2020 - 05:18 م
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البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
الفجر الاقتصادي
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نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى،  رقم 677 لسنة 2019 بتعيين جمال محمد عبد العزيز نجم، ورامي أحمد عادل أبو النجا، نائبين لمحافظ البنك المركزي لمدة أربع سنوات، اعتباراً من 27-11-2019.

ونص القرار على تعيين الدكتور محمد مصطفى عبدالجواد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،والمهندس علي محمد علي فرماوي خبيرا مصرفيا، والدكتور نجلاء أنور الأهواني خبيرا اقتصاديا ، والدكتور أشرف السيد العربي خبيرا اقتصاديا ،والمستشار تامر السيد الدقاق خبيرا قانونيا اعضاء لمجلس إدارة البنك المركزي.
رسميًا.. تعيين "نجم" و"أبو النجا" نائبين لمحافظ البنك المركزى
رسميًا.. تعيين "نجم" و"أبو النجا" نائبين لمحافظ البنك المركزى
رسميًا.. تعيين "نجم" و"أبو النجا" نائبين لمحافظ البنك المركزى
رسميًا.. تعيين "نجم" و"أبو النجا" نائبين لمحافظ البنك المركزى
رسميًا.. تعيين "نجم" و"أبو النجا" نائبين لمحافظ البنك المركزى
رسميًا.. تعيين "نجم" و"أبو النجا" نائبين لمحافظ البنك المركزى
رسميًا.. تعيين "نجم" و"أبو النجا" نائبين لمحافظ البنك المركزى
رسميًا.. تعيين "نجم" و"أبو النجا" نائبين لمحافظ البنك المركزى
رسميًا.. تعيين "نجم" و"أبو النجا" نائبين لمحافظ البنك المركزى
رسميًا.. تعيين "نجم" و"أبو النجا" نائبين لمحافظ البنك المركزى
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الكلمات المفتاحية

محافظ البنك المركزي مجلس ادارة البنك المركزي عبدالفتاح السيسي البنك المركزي

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