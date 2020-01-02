رسميًا.. تعيين "نجم" و"أبو النجا" نائبين لمحافظ البنك المركزى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رقم 677 لسنة 2019 بتعيين جمال محمد عبد العزيز نجم، ورامي أحمد عادل أبو النجا، نائبين لمحافظ البنك المركزي لمدة أربع سنوات، اعتباراً من 27-11-2019.



