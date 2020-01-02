الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

يحاول مسئولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات مع أحمد فتحي جوكر القلعة الحمراء من أجل ضمه في يناير الجاري، مستغلا توقف مفاوضات التجديد بين الأهلي واللاعب في الفترة الحالية.

ويأمل الزمالك في استغلال تعثر مفاوضات التجديد للتعاقد مع أحمد فتحي خاصة أن الفريق الأبيض يعاني على مستوى الظهير الأيمن بعد فسخ التونسي حمدي النقاز لعقده مع الفارس الأبيض.

وكان أحمد فتحي شارك في مباراة فريقه الأهلي أمس الأربعاء أمام مصر المقاصة، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية بيضاء في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.





وفي حال تمت الصفقة ووافق اللاعب على اللعب بقميص الزمالك، سيكون ذلك ردا على صفقة عبد الله السعيد والتي لم تكتمل برحيل الأخير لصفوف الأبيض ورحيله إلى أهلي جدة السعودي، قبل أن يعود إلى مصر من بوابة بيراميدز اف سي.

ويستعد الزمالك لخوض اختبار قوي أمام أسوان مساء اليوم الخميس ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.