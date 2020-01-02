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الأهلي يوافق على بيع نجم الفريق ويحدد سعر الصفقة

الخميس 02/يناير/2020 - 05:13 م
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بوابة الفجر
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وافق جهاز الكرة بالنادي الأهلي على رحيل مهاجم الفريق وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بشهر يناير ولكن مع وضع شروط لاتمام الصفقة.


ورحب الأهلي بخروج وليد أزارو في يناير ولكن حال الحصول على 3 ملايين و500 ألف دولار شرطًا للموافقة على بيعه.


وجاء قرار رحيل أزارو بعد مشاورة لجنة التخطيط مع فايلر المدير الفني للفريق والذي بدوره أعطي الموافقة على رحيل اللاعب لعدم الاحتياج لخدماته.


ويعاني أزارو من قلة المشاركة مع الأهلي بسبب خروجه من حسابات فايلر والذي يعتمد على أجايي ومروان محسن في الخط الهجومي للفريق طوال الفترة الماضية.


وتلقى أزارو بعد العروض الخارجية في الفترة الماضية ولكن الأهلي رفض خروج اللاعب لضعف العرض المادي.
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