اسم القناةاسم القمرترددمعدل الترميزمعامل التصحيح
 sky sport 1 germany Astra 1B1H+2c12031 27500 – أفقي 3/4 – اتجاهه 19.2 شرقا
Digi sport 1 HD hungrythor 2/31182330000- أفقي3/4 – باتجاه 0.8 غربا
Supersport HD 2 albEutelsat w21084530000- أفقي3/4- اتجاهه 16 شرقا
Viasat Jalkapallo Finlande HDThor 2/31239930000-افقي  3/4
Viasat sport premiumAstra 1A1197727500 – أفقي5/6 – باتجاه 5 شرقا