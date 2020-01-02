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خبير أمني: تصويت البرلمان التركي على التدخل في ليبيا محاولة لشرعنته (فيديو)

الخميس 02/يناير/2020 - 05:14 م
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اللواء دكتور محمد زكي الألفي
اللواء دكتور محمد زكي الألفي
رقية جمال
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قال اللواء دكتور محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تركيا تحولت من ممر لتمرير العناصر الإرهابية لسوريا، لمنصة لنقل وتحويل العناصر الإرهابية إلى ليبيا ومنها لباقي الشمال الإفريقي بالكامل ومنطقة الساحل والصحراء، ولم ينتظروا تصويت البرلمان التركي على إرسال جنود لليبيا.

وأوضح "الألفي"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أنه تم رصد أعدادا من هذه العناصر تقدر بالمئات، تنقل بواسطة بعض الطائرات مستغلين في ذلك بعض العناصر المدنية لتكون دروعا بشرية لهذه العناصر داخل هذه الطائرات.

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أنه منذ 8 أشهر يتم نقل مثل هذه العناصر من جنوب ليبيا للنيجر وجنوب الساحل والصحراء، بالإضافة إلى قيامهم الآن بتجهيز قاعدة جوية جنوب طرابلس بنحو 8 كيلو متر، وتمكنوا من إنشاء ممر يقدر طوله بنحو 100 متر، بالإضافة للمنشآت الخاصة لهم للإقامة بما يؤكد التدخل التركي السافر الغير شرعي، الذين يسعوا لشرعنته الآن من خلال التصويت الذي يتم في البرلمان التركي حاليًا.
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ليبيا توك شو اللواء دكتور محمد زكي الألفي أخبار مصر

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