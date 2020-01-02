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الاتحاد السكندري يشكو حكام مباراة المقاولون العرب للجبلاية

الخميس 02/يناير/2020 - 05:11 م
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محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
احمد شاكر
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أرسل مسؤولو الاتحاد السكندري شكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد طاقم تحكيم لقاء المقاولون العرب، وذلك عقب خسارة الأول بالدوري بهدف نظيف.

وأكد مسؤولو زعيم الثغر خلال الخطاب المرسل أن خالد قمر له هدف صحيح تم إلغاؤه بداعي التسلل، فضلا عن أكثر من قرار غير موفق للحكم خلال المباراة.

هذا وأعرب عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال النحاس عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب، حققنا فوزًا هامًا للغاية في توقيت مهم جدًا".

وأضاف :"التوفيق حالفنا في المباراة ومحمود أبو السعود قدم مستوى مميز للغاية مع المدافعين، والتوفيق لا يأتي من فراغ ولكن نتيجة تعرب وجهد".

وتابع :"أمامنا هدف واضح هذا الموسم وهو تواجد الفريق في المربع الذهبي، ونسعى بكل قوة لتحقيقه".

وأوضح :"ضغوط المكسب في المباراة وخسارة الاتحاد في مباراته أمام الأهلي وضعت ضغوط على اللاعبين في المباراة".

وزاد :"عندما تواجه فريقًا قادم من مواجهة الأهلي فهو أمر صعب للغاية لأن الفريق المنافس يسعى بكل قوة لتحقيق الفوز وتعويض خسارته أمام الأهلي".

وواصل :"أمامنا مباراة هامة بعد 4 أيام أمام فريق مصر المقاصة أحد الفرق التي نقدرها جدًا ونحترمها وتسعى هي الأخرى للتواجد في المربع".

وأشار :"انتظام المسابقة واستمرار خوض المباريات كل 4 أيام قد يتسبب في تواجد بعض الإصابات لكنه أمر مميز للغاية".

وأتم حديثه :"أشكر اللاعبين على ما قدموه طوال المباراة، خاضوا لقاء صعب أمام فريق قوي وقادم من خسارة أمام الأهلي".
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الكلمات المفتاحية

رياضة المقاولون العرب الحكم

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