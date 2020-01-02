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مصر تندد بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا
الخميس 02/يناير/2020 - 05:06 م
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الفجر
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نددت جمهورية مصر العربية بشدة بخطوة البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، اليوم الخميس.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، اليوم، أن موافقة برلمان تركيا على إرسال قوات إلى ليبيا انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وحذرت مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا.
صادق البرلمان التركي، الخميس، على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها في طرابلس.
وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية تحرير الجيش الوطني الليبي العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.
والإثنين، دعا رئيس البرلمان التركي الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع يوم 2 يناير/كانون الثاني المقبل، لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا، وكان أردوغان قد أعلن سابقا أن إحالة المذكرة للبرلمان سيكون يوم 8 يناير/كانون الثاني 2020.
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