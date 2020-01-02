مصر تندد بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا

نددت جمهورية مصر العربية بشدة بخطوة البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، اليوم الخميس.





وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، اليوم، أن موافقة برلمان تركيا على إرسال قوات إلى ليبيا انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.









وحذرت مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا.



