Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارسل بياناتك الآن | التسجيل في برنامج "العمل عن بعد" المرحلة الثانية 1441 في السعودية

الخميس 02/يناير/2020 - 05:11 م
Advertisements
وزارة العمل السعودية
وزارة العمل السعودية
Advertisements
ارسل بياناتك الآن | التسجيل في برنامج العمل عن بعد المرحلة الثانية 1441 في السعودية

برنامج العمل عن بعد المرحلة الثانية 1441،قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة السعودية بالإعلان عن إطلاق تلك المرحلة الثانية من برنامج العمل عن بعد وهو يوفر فرصة العمل الكبيرة لجميع المواطنين،حيث هم في حاجة للعمل ويمنعهم بعض الظروف للخروج لآداء هذا العمل بسبب الواجبات والإلتزامات المنزلية أو غيرها من الظروف القاسية.

تم ترخيص برنامج العمل المرحلة الثانية من قبل وزارة العمل،وذلك ليقوم بتقديم جميع الدعم المطلوب،كما أنه يتم الإشراف عليه بشكل جيد من جانب شركة تكامل وهي تعتبر من الشركات التابعة لوزارة العمل لمتابعة خدمات الأعمال،كما أنها تقوم بتقديم كافة الحلول المتكاملة للعمل عن بعد،وذلك من خلال جميع الضوابط والتي يتم وضعها بشكل أو بآخر.



برنامج العمل عن بعد المرحلة الثانية
يقوم البرنامج بالتقريب بين جميع الباحثين عن الأعمال وذوي الإحتياج للعمل،وهم لم يجدوا تلك الفرصة التي أصبحت أمامهم،وكما أنها متوفرة أيضًا لأصحاب الأعمال وذلك في الظروف الطارئة أو في مواعيد العمل الغير رسمية،حيث أنها تعتبر من الخدمات السهلة التي يتم الإستفادة منها بشكل يومي،وذلك بدون الحاجة للذهاب إلي مقر العمل،كما أنها توفر الوقت والجهد المطلوبة.

أعطي البرنامج لأصحاب الأعمال تلك الفرصة من أجل توظيف الأفراد بتكلفة أقل،وقد تم الإعلان عن طرح المرحلة الثانية من برنامج العمل عن بعد من خلال وزارة العمل،جدير بالذكر أنه قد تم وضع كافة الضوابط والمعايير المطلوبة من أجل تنفيذ المهام الوظيفية،ويتم إتاحة الفرص من أجل الإستفادة والتسجيل لكافة الكوادر الوطنية والتي تعد أقل تكلفة تشغيليلة بالوظائف بنسبة 25 % سنويًا،وهذا قد يتناسب مع أصحاب العمل والموظفين أيضًا.

خطوات التسجيل في العمل عن بعد المرحلة الثانية
يجب التسجيل من خلال الدخول علي موقع بوابة العمل الرسمية من هنا " https:teleworks.saar".
يتم النقر علي كلمة التسجيل ومن ثم إختيار تسجيل باحث عن عمل.
يجب إنشاء الحساب عبر بوابة العمل ثم القيام بإرفاق السيرة الذاتية الشخصية.
سيتم ظهور ملف التعرف الشخصي والذي يمكن من خلاله تقديم علي وظائف العمل عن بعد المتاحة.

ارسل بياناتك الآن | التسجيل في برنامج العمل عن بعد المرحلة الثانية 1441 في السعودية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

برنامج العمل عن بعد برنامج العمل المرحلة الثانية 1441 العمل عن بعد التسجيل فى برنامج العمل عن بعد التسجيل في العمل عن بعد بالسعودية

أخبار تهمك

برشلونة يوافق على رحيل نجم جديد عن الكامب نو

منذ ساعة و 7 دقيقة

أحمد الشيخ يحسم قراره بشأن الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يقرر إيقاف محمد فضل

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان نقاط مباراة أسوان دون لعب

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يوافق على بيع نجم الفريق ويحدد سعر الصفقة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع بوزير الدفاع لبحث تطورات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

"كاف" يفاجئ صلاح وثنائي الدوري الإنجليزي قبل حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ ساعتين

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ ساعتين

فضيحة جنسية لنجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستفسر من مونتيري حول مصير عقوبة لاعب الفريق السابق

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

"هدف" يخاطب أصحاب الأعمال بخصوص برنامج دعم التوظيف

"هدف": 6 مراحل لتنفيذ البرنامج التدريبي بـ"أكاديمية القيادة"

برنامج "سند محمد بن سلمان" يعلن صرف 395 مليون ريال على المستفيدين

حساب المواطن يعلق على فتاة ترغب بالانفصال عن والدها في دعم البرنامج

جدارة | وظائف شاغرة للنساء عبر رابط eservices.mcs.gov.sa وزارة الخدمة المدنية 1441 أمانة الجوف والثروة المعدنية

حساب المواطن لـ"مستفيد": يرجى إدخال بياناتك بشكل صحيح للحصول على الدعم

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:16 م

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

الأهلي يوافق على بيع نجم الفريق ويحدد سعر الصفقة

05:13 م

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

02:11 م

أحمد الشيخ يحسم قراره بشأن الرحيل عن الأهلي

04:44 م

"كاف" يفاجئ صلاح وثنائي الدوري الإنجليزي قبل حفل أفضل لاعب في إفريقيا

04:11 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status