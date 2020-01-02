ارسل بياناتك الآن | التسجيل في برنامج العمل عن بعد المرحلة الثانية 1441 في السعودية



برنامج العمل عن بعد المرحلة الثانية 1441،قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة السعودية بالإعلان عن إطلاق تلك المرحلة الثانية من برنامج العمل عن بعد وهو يوفر فرصة العمل الكبيرة لجميع المواطنين،حيث هم في حاجة للعمل ويمنعهم بعض الظروف للخروج لآداء هذا العمل بسبب الواجبات والإلتزامات المنزلية أو غيرها من الظروف القاسية.



تم ترخيص برنامج العمل المرحلة الثانية من قبل وزارة العمل،وذلك ليقوم بتقديم جميع الدعم المطلوب،كما أنه يتم الإشراف عليه بشكل جيد من جانب شركة تكامل وهي تعتبر من الشركات التابعة لوزارة العمل لمتابعة خدمات الأعمال،كما أنها تقوم بتقديم كافة الحلول المتكاملة للعمل عن بعد،وذلك من خلال جميع الضوابط والتي يتم وضعها بشكل أو بآخر.







برنامج العمل عن بعد المرحلة الثانية

يقوم البرنامج بالتقريب بين جميع الباحثين عن الأعمال وذوي الإحتياج للعمل،وهم لم يجدوا تلك الفرصة التي أصبحت أمامهم،وكما أنها متوفرة أيضًا لأصحاب الأعمال وذلك في الظروف الطارئة أو في مواعيد العمل الغير رسمية،حيث أنها تعتبر من الخدمات السهلة التي يتم الإستفادة منها بشكل يومي،وذلك بدون الحاجة للذهاب إلي مقر العمل،كما أنها توفر الوقت والجهد المطلوبة.



أعطي البرنامج لأصحاب الأعمال تلك الفرصة من أجل توظيف الأفراد بتكلفة أقل،وقد تم الإعلان عن طرح المرحلة الثانية من برنامج العمل عن بعد من خلال وزارة العمل،جدير بالذكر أنه قد تم وضع كافة الضوابط والمعايير المطلوبة من أجل تنفيذ المهام الوظيفية،ويتم إتاحة الفرص من أجل الإستفادة والتسجيل لكافة الكوادر الوطنية والتي تعد أقل تكلفة تشغيليلة بالوظائف بنسبة 25 % سنويًا،وهذا قد يتناسب مع أصحاب العمل والموظفين أيضًا.



خطوات التسجيل في العمل عن بعد المرحلة الثانية

يجب التسجيل من خلال الدخول علي موقع بوابة العمل الرسمية من هنا " https:teleworks.saar".

يتم النقر علي كلمة التسجيل ومن ثم إختيار تسجيل باحث عن عمل.

يجب إنشاء الحساب عبر بوابة العمل ثم القيام بإرفاق السيرة الذاتية الشخصية.

سيتم ظهور ملف التعرف الشخصي والذي يمكن من خلاله تقديم علي وظائف العمل عن بعد المتاحة.



ارسل بياناتك الآن | التسجيل في برنامج العمل عن بعد المرحلة الثانية 1441 في السعودية

