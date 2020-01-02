السبت.. تسريبات جديدة وحصرية لأبرز قيادات الإخوان تعلنها أماني الخياط

أعلنت فضائية "إكسترا نيوز"، في تنويهها عن برنامج "الكبسولة" تقديم الإعلامية أماني الخياط، عن إذاعة البرنامج لتسريبات جديدة وحصرية لأحد أبرز قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأسرار تكشف لأول مرة، في أولى حلقات البرنامج يوم السبت في الساعة الثامنة مساءً.



ونوهت قناة "إكسترا نيوز"، إلى إطلاق أحدث برامجها، ويحمل اسم "الكبسولة"، والذي يشهد عودة الإعلامية أماني الخياط، للساحة الإعلامية مُجددًا، بعد فترة غياب دامت نحو عامين.



ويُعرض "الكبسولة" يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وهو عبارة عن تحقيقات استقصائية تليفزيونية، تكشف من خلاله أماني الخياط، أبرز القضايا التي تُحاك ضد مصر، سواء في الداخل أو الخارج.

