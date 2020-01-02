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بيراميدز يسقط أمام حرس الحدود في الدوري المصري

الخميس 02/يناير/2020 - 05:06 م
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بيراميدز وبيراميدز
بيراميدز وبيراميدز
الفجر الرياضي
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سجل نادي حرس الحدود انتصارا ثمينا على ضيفه بيراميدز اف سي في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب المكس بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

 

جاء هدف المباراة الوحيد بأقدام أحمد شرويدة بعد أن استلم كرة مميزة من محمد أسامة في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء.

 

الحكم وليد عبد الرازق كان ألغى هدفا لفريق حرس الحدود من تسلل تبين بعد ذلك أنه لم يكن قرارا صحيحا لأن اللاعب لم يكن في وضع التسلل.

 

وارتقى حرس الحدود للمركز التاسع رافعا رصيده للنقطة الرابعة عشر، في حين توقف رصيد بيراميدز عند النقطة السادسة عشر في المركز الخامس.

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الكلمات المفتاحية

رياضة حرس الحدود بيراميدز اخبار الرياضة

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