محمد عساف يشارك جمهوره من تركيا

شارك الفنان الفلسطيني محمد عساف، الحاصل على لقب "عرب أيدول" بنشر مجموعة من الصور عن حفله الذي أقامه أمس، في تركيا وذالك عبر حسابة الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





ظهر "عساف" في الصور مرتدياً بدلة سوداء والكوفية الفلسطينية ، متفاعلاً مع جمهورة، إلتقطت له بعض الصور بمفرده والآخري مع جمهورة وهم يبادلونة التفاعل مع الأغاني أيضاً.









وعلق "عساف "على الصور قائلاً: " بداية سنة جديدة مع المحبين الغاليين المخلصين، شكراً من كل قلبي لكل من زين حفل أمس الرائع في إسطنبول بحضورة وتفاعلة، فقد امتلأ أرجاء القاعة تفاعلاً وفرحاً وحبا والشكر موصول لكل من شارك في الحفل.









فاز "عساف" بلقب أراب آيدول "محبوب العرب" في الموسم الثاني للبرنامج في 22 يونيو/حزيران عام 2013 بعد منافسة قوية بينه وبين زملائه المصري أحمد جمال والسورية فرح يوسف.