"الأنسان ملوش غير سيرته الطيبة".. أية عبدالرحمن تنعي نجوى قاسم

أعربت الإعلامية أية عبدالرحمن، عن حزنها الشديد بعد إعلان خبر وفاة الإعلامية نجوى قاسم، صباح اليوم الخميس.









ونشرت الإعلامية أية عبد الرحمن، منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "

الانسان مالوش غير أثره وسيرته الطيبة في الدنيا اللي مش مستاهله دي والله، رحم الله المذيعة نجوى القاسم.





يشار إلي أن توفيت الإعلامية نجوى قاسم، داخل منزلها ب دبي وذلك نتجية أزمة قلبية، وهي تبلغ من العمر ال 52.