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بعد وفاتها.. نجوى قاسم تتصدر قائمة جوجل تريند

الخميس 02/يناير/2020 - 04:30 م
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بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدرت الإعلامية نجوى قاسم، منذ قليل قائمة مؤشرات البحث بجوجل وذلك بعد وفاتها صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز ال 52،داخل منزلها في دبي.





وكانت الراحلة نجوى قاسم، من أشهر الإعلاميات في الوطن العربي، حيث انها قدمت العديد من البرامج الفنية والإجتماعية؛، ولكنها أشتهرت بتقديم نوعية البرامج السياسية.





وُلدت الإعلامية الراحلة نجوى قاسم، في 7 يوليو عام 1967 بلدة جون، كما أنها بدأت مشوارها كمذبعة في سن صغير، وكانت بدايتها في لبنان بتقديم برامج سياسية.


ومن ضمن البرامج التي عملت بها نجوى قاسم، ضمن البرامج سياسية البنانية، أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث، وقامت بتغطية أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وغيرها.
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الكلمات المفتاحية

نجوى قاسم فاتة الإعلامية نجوى قاسم

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