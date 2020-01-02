رئيس الحكومة التونسية المكلف يعلن أسماء الوزراء المقترحين

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، اليوم الخميس، أسماء الوزراء المقترحين.

سبق وكشف "الجملي"، الأربعاء، عن تشكيل حكومته المؤلفة من وزراء "مستقلين"، من دون أن يكشف عن أسمائهم، لكن رئاسة الجمهورية أوضحت أن المشاورات بشأن الحكومة لا تزال جارية.

وخلال مؤتمر صحفي كان من المفترض أن يتم خلاله الإعلان عن التشكيلة الحكومية التي يتم التفاوض عليها منذ أكثر من شهر ونصف، اكتفى الجملي بالقول إن حصة المرأة في الحكومة المرتقبة هي 40% وإن أكثر من نصف الوزراء هم من "الشباب".

وعقد الجملي مؤتمره الصحفي بعدما سلم رئيس الجمهورية قيس سعيّد التشكيلة الحكومية التي يفترض أن تنال ثقة الغالبية المطلقة في البرلمان كي تتسلم السلطة.

واكتفى رئيس الوزراء المكلف بالقول إن الكشف عن التركيبة الحكومية سيتم على الأرجح الخميس. لكن رئاسة الجمهورية قالت مساء الأربعاء إن "هذه القائمة ليست نهائية" وإن المفاوضات حول التشكيلة الحكومية لا تزال مستمرة.

وكان الجملي قد قال للصحافيين قبل حوالى 10 أيام "سأشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب ومقياسي هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير".

وكان رئيس الجمهورية قد كلف في منتصف نوفمبر الفائت الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن حزب "النهضة" الإسلامي ترشيح هذا الخبير الزراعي لتولي المنصب.



