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تونس: رئيس الوزراء المكلف يعلن تشكيل الحكومة

الخميس 02/يناير/2020 - 04:17 م
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ترجمة: دينا الشريف
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أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف تشكيل حكومة من التكنوقراط المستقلين، بعد أكثر من شهر من انتخابه لرئاسة حكومة تركز على إنعاش الاقتصاد.

وأوضح حبيب جملي، المهندس الزراعي من خلال التدريب ومرشح لحزب النهضة الإسلامي المعتدل، أن الحكومة الجديدة تضم التونسيين المستقلين لكنها لم تصل إلى حد الكشف عن أسمائهم.

وقال الجملي البالغ من العمر 60 عامًا عقب اجتماعه مع الرئيس التونسي قيس سعيد"لقد اعتمدت [في تشكيل مجلس الوزراء] على عناصر الكفاءة والاستقلال عن الأحزاب السياسية".

وأعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن الجملي قدم الحكومة المقترحة لسعيد الذي سيطلب من البرلمان تحديد جلسة لعقد تصويت بالثقة على التشكيلة.

ويجب أن تكون الحكومة معتمدة من قبل غالبية أعضاء البرلمان البالغ عددهم 217.

وبرز حزب النهضة كأقوى قوة سياسية في الانتخابات البرلمانية التونسية في أكتوبر، حيث فاز بـ 52 مقعدًا في البرلمان المكسور.

وفاز قيس سعيد، المستقل الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر، ثم كلف جملي رسميًا ببناء تحالف قادر على قيادة الأغلبية في البرلمان.

وكافح جملي لجمع الأحزاب المتنافسة خلال محادثات الائتلاف لكنه قال إن جميع الأحزاب ستدعم الحكومة الجديدة "بطريقة أو بأخرى"، دون إعطاء تفاصيل.

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الكلمات المفتاحية

قيس سعيد تونس الحكومة الجديدة

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