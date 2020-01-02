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عاجل.. السيسي يجتمع بوزير الدفاع لبحث تطورات سد النهضة

الخميس 02/يناير/2020 - 04:12 م
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الفجر
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

تناول الاجتماع، تطورات مفاوضات سد النهضة، خاصةً في ظل الاستعدادات لإجراء الجولة القادمة من المفاوضات خلال شهر يناير الجاري بأديس أبابا.

كما استعرض عددًا من الموضوعات بشأن آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب، في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها، بالإضافة إلى عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ الأمن القومي.
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الكلمات المفتاحية

مفاوضات سد النهضة سد النهضة السيسي

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