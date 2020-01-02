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"كاف" يفاجئ صلاح وثنائي الدوري الإنجليزي قبل حفل أفضل لاعب في إفريقيا

الخميس 02/يناير/2020 - 04:11 م
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محمد صلاح وساديو ماني
محمد صلاح وساديو ماني
محمد جمال
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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، إرسال طائرة خاصة إلى إنجلترا لإستقدام نجوم الدوري الإنجليزي، لحضور حفل جائزة الأفضل فى إفريقيا لعام 2019 والتى يتنافس عليها الثلاثي محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر وساديو ماني لاعب منتخب السنغال وليفربول ورياض محرز لاعب منتخب الجزائر ومانشستر سيتي.

 

وسيقام الحفل يوم 7 يناير القادم فى مدينة الغردقة بمصر، وتجري التجهيزات خلال الأيام القليلة القادمة لاستقبال الثلاثي.

 

وجاء قرار كاف باستقدام اللاعبين بطائرة خاصة من أجل راحة نجوم القارة والعمل على توفير أفضل الظروف لهم من أجل الاحتفال بهم وعدم المساس بجاهزيتهم مع أنديتهم وضمان عدم إرهاقهم.

 

وستحضر الطائرة الخاصة، النجوم الثلاثة من مطار هيثرو بلندن يوم الحفل مباشرة إلى مطار الغردقة، على أن تعود بهم عقب انتهاء الحفل مرة أخرى.

 

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