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وزيرا التنمية المحلية والسياحة والآثار يتفقدان مسار العائلة المقدسة

الخميس 02/يناير/2020 - 04:10 م
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الجولة
الجولة
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اتفق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، علي القيام بعدد من الجولات التفقدية لبعض نقاط مسار العائلة المقدسة في المحافظات الثمانية التي يتضمنها خط سير العائلة فى مصر.

وفي ذات السياق، اتفق الوزيران، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة علي عقد اجتماع خلال الشهر الجاري بحضور كافة الجهات المعنية لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بهذا المشروع الهام والذي يتابعه السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء باهتمام كبير.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوزيران والمحافظ صباح اليوم الخميس، لتفقد أعمال التطوير الجارية بشجرة السيدة مريم العذراء والمنطقة المحيطة بها ومحكي البئر بمنطقة المطرية بالقاهرة والتي تعد أحد نقاط مسار العائلة المقدسة بمصر.

ومن ناحيته طالب وزير التنمية المحلية مسئولي المحافظة بسرعة الإنتهاء من طلاء وتجميل العقارات المجاورة لمنطقة شجرة مريم، لتليق بصورة مصر خاصة حيث أن هذه النقطة من نقاط مسار العائلة المقدسة المهمة بالقاهرة، والتي ستشهد إقبال عدد كبير من السياح والزائرين لها.

كما شدد الوزير شعراوي علي أهمية إزالة اَي إشغالات أو مخالفات في المنطقة، مثمنًا تعاون أعضاء مجلس النواب للمساعدة في أعمال التطوير الجارية خاصة طلاء العقارات المجاورة لشجرة مريم وزراعة بعض الأشجار بالمنطقة المحيطة.
وزيرا التنمية المحلية والسياحة والآثار يتفقدان مسار العائلة المقدسة
وزيرا التنمية المحلية والسياحة والآثار يتفقدان مسار العائلة المقدسة
وزيرا التنمية المحلية والسياحة والآثار يتفقدان مسار العائلة المقدسة
وزيرا التنمية المحلية والسياحة والآثار يتفقدان مسار العائلة المقدسة
وزيرا التنمية المحلية والسياحة والآثار يتفقدان مسار العائلة المقدسة
وزيرا التنمية المحلية والسياحة والآثار يتفقدان مسار العائلة المقدسة
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الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر مسار العائلة المقدسة التنمية المحلية

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