Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. لحظة دهس طالب تحت عجلات قطار ببني سويف

الخميس 02/يناير/2020 - 04:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
حصلت "الفجر" على مقطع فيديو لحظة دهس طالب في مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، أسفل عجلات قطار.

ولقي طالب مصرعه، اليوم الخميس، بعد أن صدمه قطار بالقرب من مزلقان الواسطى شمال محافظة بنى سويف، وتم نقله جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بمصرع شخص بعد أن صدمه قطار بالقرب من مزلقان الواسطى، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل الجثة إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطالب ويدعى "أحمد. س. ر"، 17 سنة، ومقيم بمركز الواسطى، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عجلات قطار طلاب دهس طالب بني سويف أخبار مصر

أخبار تهمك

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ 36 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ ساعتين و 33 دقيقة

خاص لـ"الفجر الرياضي".. حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم الإفريقي التونسي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

سقطة فادحة في قضية كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

داليا البحيري: موت بنتي رسالة من ربنا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

ريال مدريد يحسم قراره بشأن الميركاتو الشتوي

منذ ساعة

فضيحة جنسية لنجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. السيسي يجتمع بوزير الدفاع لبحث تطورات سد النهضة

منذ نصف ساعة

اتحاد الكرة يقرر إيقاف محمد فضل

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان نقاط مباراة أسوان دون لعب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. لحظة مصرع طالب أسفل عجلات قطار الصعيد ببني سويف (فيديو)

مصرع موطف بـ"أمن الجيزة" سقط من قطار بمحطة الواسطى ببني سويف

مصرع عامل دهسًا أسفل عجلات قطار الصعيد ببني سويف

لحظة دهس قطار الصعيد "طالبة" بمزلقان الفشن ببني سويف (فيديو)

مصرع موظف صدمته سيارة داخل جامعة خاصة ببني سويف

عاجل.. مصرع سيدة دهسًا قطار أثناء عبورها مزلقان بالشرقية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:11 م

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

عاجل.. السيسي يجتمع بوزير الدفاع لبحث تطورات سد النهضة

04:12 م

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

04:08 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

12:57 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

09:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status